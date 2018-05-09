Показан прототип летающего такси - ВИДЕО

Компания Uber подписала второе соглашение с НАСА о разработке летающих такси. Транспорт будет представлять собой гибрид самолета и вертолета, сообщает издание The Verge.

Объявление о подписании соглашения было сделано во время ежегодной конференции Uber Elevate Summit. Первые испытания воздушного такси будут проводиться в Лос-Анджелесе и Далласе, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

У представленного воздушного такси четыре горизонтально вращающихся винта, которые складываются при посадке. Пятый ротор находится в хвосте и используется для движения вперед. Такси будет полностью электрическим и сможет перемещаться на высоте в 300-400 метров.

По задумке компании, посадочные площадки будут находиться на крышах высотных домов. Каждая из них сможет принять 200 взлетов и посадок. Планируется, что новый транспорт поможет сократить время в пути с 30 до 5 минут.

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