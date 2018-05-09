Пожарные пожалели 20 тысяч цыплят и отравили их газом

Бельгийские пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят в аэропорту Брюсселя. Как сообщает Deutsche Welle, спасатели пошли на такой шаг после того, как контейнер с птицами простоял все выходные под палящим солнцем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Груз должен был отправиться в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго, однако из-за технической неисправности самолета рейс был отложен, а позднее и отменен из-за отказа пилота поднимать воздушное судно в воздух. Зоозащитники забили тревогу, поскольку цыплята все это время находились без воды и корма, а температура воздуха в контейнере поднималась выше допустимой.

К вечеру воскресенья птицы начали гибнуть, но грузоотправитель отказался принимать контейнер обратно. После этого ветеринары приняли решение усыпить цыплят, чтобы сократить их страдания.

Местные пожарные отказались участвовать в убийстве, мотивировав это тем, что "они занимаются спасением жизней, а не их обрыванием", им на замену прибыли пожарные из ближайшего городка Завентем, которые запечатали контейнер и заполнили его углекислым газом.