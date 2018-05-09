Израиль нанес ракетный удар по Сирии - ВИДЕО
9 мая 2018 10:08 370
В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара израильских военных в районе Кисва под Дамаском, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Как показано на кадрах, опубликованных пользователем YouTube Asem Saleh, после ракетного обстрела вспыхнул пожар.
На месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.
Ранее стало известно об ударе израильских военных по территориям к югу о Дамаске. По данным местных СМИ, сирийским средствам ПВО удалось сбить две ракеты.
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