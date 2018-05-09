Израиль нанес ракетный удар по Сирии - ВИДЕО

9 мая 2018 10:08

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара израильских военных в районе Кисва под Дамаском, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Как показано на кадрах, опубликованных пользователем YouTube Asem Saleh, после ракетного обстрела вспыхнул пожар.

На месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

Ранее стало известно об ударе израильских военных по территориям к югу о Дамаске. По данным местных СМИ, сирийским средствам ПВО удалось сбить две ракеты.

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Нажмите на видео для просмотра:
Израиль нанес ракетный удар по Сирии

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