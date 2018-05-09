Спикер парламента Ирана назвал выход США из ядерной сделки "дипломатическим шоу"

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе "дипломатическим шоу", и отметил, что в нынешних условиях Тегеран не обязан придерживаться своих обязательств. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Решение] Трампа выйти из ядерной сделки было дипломатическим шоу, - считает Лариджани. - В нынешней ситуации Иран не обязан выполнять свои обязательства".

Председатель Меджлиса также отметил, что решение главы Белого дома представляет собой угрозу миру и безопасности.

Лариджани также заявил, что Иран подождет несколько недель, чтобы оценить последствия выхода США из ядерной сделки. По его словам, в течение этого времени "Европа должна будет доказать, что она способна поддержать своим авторитетом урегулирование проблем".

Он добавил, что в то время как решение президента США Дональда Трампа "увеличило недоверие мира к американским обязательствам, иранская нация доказала, что для разрешения любых споров она в первую очередь выберет диалог и политические способы".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои "ядерные амбиции". В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.

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