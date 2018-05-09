На заводе в Бельгии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв в результате возгорания резервуара с газом произошел в среду утром на металлургическом предприятии компании Aperam в бельгийском городе Шатле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTL, передает Day.Az.

По ее данным, ранения получили, по меньшей мере, трое из 600 работников завода, персонал был срочно эвакуирован. В качестве меры предосторожности было также решено эвакуировать работников и пассажиров, расположенной в 300 метрах от предприятия железнодорожной станции.

На данный момент пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. Дым от пожара признан не токсичным, угрозы для здоровья людей нет, сообщили РИА Новости в администрации Шатле.

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