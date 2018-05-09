У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
9 мая 2018 13:37 213
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.
Подземные толчки были зафиксированы в 17.57 по местному времени в 177 километрах к юго-западу от города Кокопо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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