У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

9 мая 2018 13:37

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Подземные толчки были зафиксированы в 17.57 по местному времени в 177 километрах к юго-западу от города Кокопо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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