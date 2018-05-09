У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Подземные толчки были зафиксированы в 17.57 по местному времени в 177 километрах к юго-западу от города Кокопо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook