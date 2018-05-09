Фотографии с борта «Титаника», снятые незадолго до катастрофы - ВИДЕО

"Титаник" потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в районе северной части Атлантического океана. На этом судне также совершал короткое путешествие ирландский священник и фотограф Фрэнсис Мэри Хэгарти Браун (Francis Mary Hegarty Browne), подаривший миру уникальные фотографии с борта "Титаник" во время плавания, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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