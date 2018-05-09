Иранские депутаты сожгли символ США в ответ на решение выйти из ядерной сделки

Депутаты иранского парламента меджлиса сожгли бумажный американский флаг после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо этого, депутаты выкрикивали "Смерть Америке!". При этом отмечается, что подобный лозунг нередко можно услышать в стенах иранского парламента в другие дни.

Как сообщает Reuters, председатель меджлиса Али Лариджани назвал решение американского лидера "дипломатическим шоу", отметив, что в нынешних условиях Тегеран не обязан придерживаться своих обязательств.

Политик также добавил, что выход Вашингтона из ядерной сделки "представляет собой угрозу миру и безопасности".

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран "решит воплотить свои ядерные амбиции". При этом глава государства высказался в пользу заключения нового соглашения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

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