Премьер Бельгии рассказал, чем чреват выход США из сделки с Ираном

Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана чреват войной на Ближнем Востоке, заявил в среду премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Отсутствие соглашения означает нестабильность или войну на Ближнем Востоке. Я глубоко сожалею в связи с выходом (из соглашения) Дональда Трампа. Международные партнеры должны продолжать участвовать (в соглашении), и Иран должен продолжить выполнение своих обязательств", - написал Мишель в Twitter.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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