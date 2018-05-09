Эрдоган: США потеряют от выхода из ядерной сделки с Ираном

США не выиграют, выходя из ядерной сделки с Ираном, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, международные сделки нельзя прерывать и выходить из них в любое время.

"Отказ США от ядерной сделки с Ираном говорит о том, что Вашингтон не был искренним по отношению к ядерной сделке с Ираном", - сказал Эрдоган.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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