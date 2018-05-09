Германия призвала Иран придерживаться соглашения по атому

Берлин призывает Тегеран действовать разумно и придерживаться условий соглашения по атому, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не в интересах Ирана ставить на кон путь, который мы проделали с этим соглашением, и шансы, которые в этой связи открылись для Ирана. Поэтому мы призываем Тегеран и впредь действовать разумно и далее придерживаться обязательств в рамках данного соглашения", - сказал министр.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook