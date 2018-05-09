Елисейский дворец: Европа сделает все для защиты своих экономических интересов в Иране

Франция и ее партнеры по Евросоюзу сделают все возможное, чтобы защитить экономические интересы своих компаний, работающих с Ираном. Об этом сообщил в среду источник в Елисейском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейцы сделают все, чтобы защитить интересы [своих] предприятий", - приводит агентство France-Presse слова источника.

Как подчеркивают в Елисейском дворце, с этой целью европейцы готовы "обратиться к американской администрации". Предполагается, что обращение будет согласовано "на уровне Европейского союза".

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.

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