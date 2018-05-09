МИД Британии о необходимости расширения сделки с Ираном

Любое новое соглашение по Ирану должно обязательно включать Иран, Китай, Россию и страны в регионе, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

"Вчера президент Трамп пообещал работать с нашими союзниками над поиском настоящего, полноценного и долгосрочного решения иранской ядерной угрозы. У меня нет никаких проблем с этой целью, но вопрос в том, как США предлагают этого достичь?", - заявил Джонсон, выступая в среду в парламенте.