В Польше опрокинулась фура с жидким шоколадом
9 мая 2018 17:31 91
На польской трассе опрокинулась фура, которая перевозила 12 тонн жидкого шоколада. Об этом сообщает Najwyzszy Czaz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел между Варшавой и Познанью на трассе А2. По неизвестным причинам, водитель автомобиля врезался в ограждение на трассе, в результате чего автомобиль перевернулся, а шоколад разлился по автомагистрали, что заблокировало движение в обоих направлениях.
По данным экстренных служб, водитель доставлен в больницу. В настоящее время перевернувшийся автомобиль пытаются поставить на колеса. Кроме того, на удаление шоколада с дороги потребуется несколько часов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!