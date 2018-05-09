В Польше опрокинулась фура с жидким шоколадом

9 мая 2018 17:31

На польской трассе опрокинулась фура, которая перевозила 12 тонн жидкого шоколада. Об этом сообщает Najwyzszy Czaz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел между Варшавой и Познанью на трассе А2. По неизвестным причинам, водитель автомобиля врезался в ограждение на трассе, в результате чего автомобиль перевернулся, а шоколад разлился по автомагистрали, что заблокировало движение в обоих направлениях.

По данным экстренных служб, водитель доставлен в больницу. В настоящее время перевернувшийся автомобиль пытаются поставить на колеса. Кроме того, на удаление шоколада с дороги потребуется несколько часов.

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