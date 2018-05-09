США объявили о санкциях против российских военных структур

Вашингтон в среду ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В черный список попали ряд российских, иранских, северокорейских и китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры будут введены на два года с момента вступления решения в силу.

Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.

Согласно документу, администрации США будет запрещено заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.

В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Ранее Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией "Рособоронэкспорт", обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.