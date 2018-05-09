В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой в 6 произошло в Таджикистане в 15.47 местного времени, сообщил РИА Новости дежурный Геофизической службы Академии наук, передает Day.Az.

"Эпицентр землетрясения был расположен в районе Ишкашим Горно-Бдахшанской области Таджикистана, вблизи афганской границы, что в 295 километрах юго-восточнее Душанбе. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6 ", -сказал он.

По данным Геофизической службы, в столице Душанбе сила землетрясения составила 4-5 баллов по 12-балльной шкале.