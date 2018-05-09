Макрон обсудил с Роухани выход США из ядерной сделки

9 мая 2018 19:27

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани выход США из ядерной сделки, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы французского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент Франции и президент Ирана согласились продолжить совместную работу со всеми заинтересованными государствами в целях продолжения реализации ядерной сделки и сохранения стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Макрон заверил Роухани в том, что Франция останется привержена Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и призвал Тегеран к тому же.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил президента США Дональда Трампа во лжи во время заявления о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения.

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