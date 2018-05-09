Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала отказаться от практики допросов с пытками

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее задержанные подвергались пыткам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я служила в то неспокойное время и могу дать вам личное обещание, ясное и без оговорок, что под моим руководством ЦРУ не возобновит такую программу содержания под стражей и допросов", - заявила она в среду на слушаниях в комитете сената по разведке.

Хаспел отметила, что поддерживает установленные законом стандарты обращения с задержанными и не будет подвергать риску агентов ЦРУ "просьбой предпринять рискованные и противоречивые действия".

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ США начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, является тюрьма Гуантанамо.

Хаспел сама является объектом критики правозащитников, которые обвиняют ее в причастности к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде.