СМИ "рассекретили" место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в Сингапуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщило в агентство Associated Press, подчеркнув, что окончательно данный вопрос пока не решен, передает ТАСС.

Агенство ссылается на неназванных представителей американских властей, которые заявили, что Сингапур является на данный момент наиболее вероятным местом проведения встречи между Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоится, предположительно, в конце текущего или начале следующего месяца.

Другой неназванный представитель властей США, вовлеченный в переговоры, в свою очередь заявил агентству, что по итогам только что состоявшегося визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян был достигнут "значительный прогресс" в плане подготовки встречи лидеров двух стран.

По словам источника, нижестоящие представители США и КНДР, прорабатывающие вопросы логистики предстоящей встречи, планируют вскоре встретиться еще раз, чтобы окончательно обговорить все детали.

Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей или в Сингапуре. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.