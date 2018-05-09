В Польше начали расследование в связи с финансированием «Северного потока — 2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) инициировало расследование в отношении компаний, которые осуществляют финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, "Газпром", E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall обратились в ведомство с заявкой по поводу создания совместного предприятия для реализации проекта газопровода. В Польше усмотрели в этом нарушение антимонопольного законодательства.

"В настоящее время "Газпром" занимает доминирующее положение в области доставки газа в Польшу, а планируемая сделка может еще больше усилить переговорную позицию компании по отношению к польским клиентам", - говорится в заявлении.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время реализация проекта продолжается. Если "Газпром" и его партнеров признают виновными, штраф может достигать 10% годового оборота компаний.

Ранее экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом по строительству газопровода "Северный поток - 2".