В Брюсселе вокзал эвакуировали из-за взрыва

9 мая 2018 20:13

В Брюсселе полиция эвакуировала вокзал Гар-дю-Миди из-за звуков взрыва, сообщает RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позже полиция выяснила, что на вокзале взорвались петарды. Информации о пострадавших нет.

Ранее в бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека.

Отмечается, что инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания. Персонал был эвакуирован. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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