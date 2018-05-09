Иран подготовил план ответа на выход США из ядерной сделки

Иран подготовил план ответных действий на выход США из ядерного соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Организация управления и планирования Ирана разработала план, который пропорционален условиям выхода США из ядерной сделки", - заявил официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Бакер Нобахт.

Он не стал раскрывать подробности плана, однако отметил, что правительство Ирана разработало различные варианты бюджета на случай различных ответных действий. По словам Нобахта, решение выйти из ядерной сделки приведет к тому, что международное сообщество потеряет доверие к США.