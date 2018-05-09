Иран подготовил план ответа на выход США из ядерной сделки
9 мая 2018 20:40 167
Иран подготовил план ответных действий на выход США из ядерного соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Организация управления и планирования Ирана разработала план, который пропорционален условиям выхода США из ядерной сделки", - заявил официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Бакер Нобахт.
Он не стал раскрывать подробности плана, однако отметил, что правительство Ирана разработало различные варианты бюджета на случай различных ответных действий. По словам Нобахта, решение выйти из ядерной сделки приведет к тому, что международное сообщество потеряет доверие к США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!