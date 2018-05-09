Вертолет рухнул в океан около Рио-де-Жанейро
9 мая 2018 21:14 199
Один человек погиб в результате падения вертолета в Атлантический океан неподалеку от пляжей Рио-де-Жанейро, передает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает спасательная служба, на борту вертолета находились четыре человека. Трое мужчин доставлены в госпитали, угрозы их жизни нет.
Вертолет направлялся из Рио в муниципалитет Кабу-Фриу. Причина аварии пока неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!