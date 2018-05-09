Вертолет рухнул в океан около Рио-де-Жанейро

9 мая 2018 21:14

Один человек погиб в результате падения вертолета в Атлантический океан неподалеку от пляжей Рио-де-Жанейро, передает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает спасательная служба, на борту вертолета находились четыре человека. Трое мужчин доставлены в госпитали, угрозы их жизни нет.

Вертолет направлялся из Рио в муниципалитет Кабу-Фриу. Причина аварии пока неизвестна.

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