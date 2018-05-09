Автомобиль насмерть сбил мотоциклиста на веломногодневке «Джиро д'Италия»

Мотоциклист, обеспечивавший безопасность на пятом этапе престижной веломногодневки "Джиро д'Италия", умер в результате ДТП, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации La Gazzetta dello Sport, мотоциклиста сбил автомобиль.

Инцидент произошел на старте гонки, которая началась в Агридженто. 48-летний мотоциклист на вертолете был отправлен в больницу, где он скончался через несколько часов.