На иранском ТВ подвергли цензуре женщину-арбитра матча "Кельн" – "Бавария"

9 мая 2018 22:27

Матч 33-го тура чемпионата Германии по футболу с участием "Кельна" и мюнхенской "Баварии" был показал на иранском телевидении с цензурой из-за арбитра женского пола, сообщила корреспондент ARD Натали Амири, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Матч в Кельне, который прошел 5 мая и завершился победой гостей со счетом 3:1, судила Бибиана Штайнхаус. В сентябре 2017 года она стала первой женщиной-арбитром в истории Бундеслиги.

В Иране для женщин существует запрет на посещение спортивных мероприятий, поэтому как только режиссер трансляции акцентировал внимание на судье встречи, иранские телевизионщики меняли картинку на болельщиков, а саму Бибиану показывали только на дальнем плане.

"Это была очень напряженная игра для цензоров в Иране: матч Бундеслиги "Баварии" против "Кельна" судила женщина. Как только Бибиана Штайнхаус попадала в кадр, иранские режиссеры включали дальний план или показывали болельщиков", - написала Амири в своем микроблоге в Twitter.

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