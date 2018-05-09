США выразили готовность к дальнейшим обсуждениям по Ирану

США готовы к дальнейшим обсуждениям по Ирану, в том числе со странами, подписавшими с ним договоренности, не исключая Россию и Китай, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос РИА Новости, будут ли дискуссии вестись с РФ и КНР помимо других стран, подписавших соглашение (Германия, Франция и Великобритания), он напомнил заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ядерную сделку с Ираном следует сохранить. Президент США Дональд Трамп ведет аналогичные дискуссии с председателем КНР Си Цзиньпином, добавил он.

"Мы полностью рассчитываем на то, что будет больше общения в дальнейшем... Смотрите на это как на повторяющийся процесс, не на что-то зафиксированное во времени", - сказал он.

Другой представитель администрации не ответил конкретно на вопрос об общении с КНР и РФ, но добавил, что США готовы к разговору со всеми.

"Мы будем готовы к общению со всеми странами, которые аналогично с нами заинтересованы в сдерживании всей совокупности поведения Ирана. Это не обязательно касается только СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы)", - сказал представитель администрации.

"Мы будем общаться со всеми странами в том, что касается инвестиций в Иран, чтобы призывать их, убеждать, подталкивать к их сокращению", - добавил представитель администрации.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что США выходят из СВПД, который предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на гарантии по иранской ядерной программе.