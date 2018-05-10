США рассказали, когда могут ввести дополнительные санкции в отношении Ирана
10 мая 2018 00:28 186
США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы готовимся ввести дополнительные санкции (против Ирана - ред.), что может произойти уже на следующей неделе", - сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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