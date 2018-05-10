США рассказали, когда могут ввести дополнительные санкции в отношении Ирана

США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовимся ввести дополнительные санкции (против Ирана - ред.), что может произойти уже на следующей неделе", - сказала она.