Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии
10 мая 2018 07:07 137
Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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