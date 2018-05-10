Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии

Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.