Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля
10 мая 2018 07:00 188
Иранские вооруженные силы в Сирии совершили ракетную атаку по позициям израильских войск на Голанских высотах, передает Reutersсо ссылкой на военных Израиля.
Израильские военные сообщают, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Газета Haaretz также сообщает, что всего со стороны иранских сил "Аль-Кудс" было запущено около 20 ракет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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