Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля

Иранские вооруженные силы в Сирии совершили ракетную атаку по позициям израильских войск на Голанских высотах, передает Reutersсо ссылкой на военных Израиля.

Израильские военные сообщают, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета Haaretz также сообщает, что всего со стороны иранских сил "Аль-Кудс" было запущено около 20 ракет.