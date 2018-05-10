Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля

10 мая 2018 07:00

Иранские вооруженные силы в Сирии совершили ракетную атаку по позициям израильских войск на Голанских высотах, передает Reutersсо ссылкой на военных Израиля.

Израильские военные сообщают, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета Haaretz также сообщает, что всего со стороны иранских сил "Аль-Кудс" было запущено около 20 ракет.

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