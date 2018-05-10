NASA показало из космоса извержение вулкана на Гавайях - ФОТО

Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства зафиксировало из космоса извержения вулкана Килауэа на Гавайях.

Об этом говорится на сайте космического управления, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На снимках видны последствия извержения лавы.

На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом маркированы старые потоки лавы.