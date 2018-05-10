В Сирии заявили, что сбили десятки израильских ракет

Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов".

Около полуночи представитель израильской армии заявил, что находящиеся на территории Сирии иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах. При этом, по его словам, часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол". О потерях или материальном ущербе информации нет.

Он назвал случившееся "атакой со стороны Ирана и чрезвычайно серьезным инцидентом" и добавил, не вдаваясь в подробности, что израильские военные приступили к ответу на ракетный обстрел.

В то же время источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

Аналогичный инцидент произошел за сутки до этого. Вечером во вторник сирийские официальные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетную атаку Израиля в пригороде Дамаска, уничтожив две ракеты. В результате налета погибли двое мирных жителей, муж и жена.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала "необычную активность сил Ирана в Сирии", после чего развернула на Голанских высотах системы ПВО, начала ограниченный призыв резервистов и распорядилась открыть бомбоубежища в приграничных районах.