Губернатор Гавайев объявил стихийное бедствие
10 мая 2018 07:30 193
Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге заявил, что район Пуна отныне считается зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа. Объявление опубликовано в твиттере главы штата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту Соединенных Штатов направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием", - говорится в заявлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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