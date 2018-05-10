Губернатор Гавайев объявил стихийное бедствие

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге заявил, что район Пуна отныне считается зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа. Объявление опубликовано в твиттере главы штата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту Соединенных Штатов направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием", - говорится в заявлении.