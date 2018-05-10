Экс-игрок «Барселоны» рассказал о случае с Месси

Бывший полузащитник "Барселоны" Тьяго Мотта, ныне защищающий цвета "Пари Сен-Жермен", рассказал о проведенном времени в каталонской команде, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тренировки в "Барсе" всегда были войн ой. Я получал мяч, и все начинали орать, чтобы я отдал им пас. Столкновения всегда были жесткими, но Карлес Пуйоль сказал мне делать так же. После этого меня стали больше уважать", - цитирует 35-летнего футболиста Marca.

Также итальянец вспомнил о забавном эпизоде с участием Лионеля Месси.

"Однажды я жестко подкатился под Месси на тренировке, и его отец тут же наорал на меня. Он сказал, что я ударил Лео слишком сильно, но это было единственным способом остановить его", - рассказал он.

Мотта выступал за "Барселону" в 1999-2007 гг. В составе сине-гранатовых он становился победителем Лиги Чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.