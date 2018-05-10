США подали жалобу в ВТО на Индию
10 мая 2018 08:13 124
США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию, обвинив ее в искажении данных о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу. Об этом говорится в сообщении американского министерства сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ведомстве отмечают, что такие действия являются нарушением правил ВТО.
"Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:23 115
В США пропал костюм Железного человека
-
9 Май 09:41 18 077
-
9 Май 14:17 10 948
-
9 Май 12:40 7 785
-
9 Май 21:00 6 023
-
9 Май 13:11 5 939