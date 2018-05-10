США подали жалобу в ВТО на Индию

США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию, обвинив ее в искажении данных о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу. Об этом говорится в сообщении американского министерства сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что такие действия являются нарушением правил ВТО.

"Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО", - говорится в сообщении.