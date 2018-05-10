В Индонезии службы безопасности подавили бунт в тюрьме
Службы безопасности Индонезии взяли штурмом тюрьму, где заключенные устроили бунт, в результате которого погибли пять полицейских, мятежники сдались, сообщает издание Jakarta Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Столкновения в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, начались во второй половине дня во вторник. Министр по делам безопасности объявил, что противостояние закончилось только в четверг утром по местному времени. По его словам, многие заключенные не оказали сопротивление.
"Около 145 заключенных сдались без сопротивления. Другие 10 сначала противостояли сотрудникам органов, но в конечном счете сдались перед лицом значительно превышающих сил", - отметил он.
Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Западная Ява Исламское государство" заявила о причастности боевиков своей группировки к мятежу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В США пропал костюм Железного человека
-
9 Май 09:41 18 077
-
9 Май 14:17 10 948
-
9 Май 12:40 7 785
-
9 Май 21:00 6 023
-
9 Май 13:11 5 939