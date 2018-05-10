В США пропал костюм Железного человека
10 мая 2018 08:23 114
Со склада реквизита в Голливвуде исчез костюм Железного человека, который во время съемок носил актер Роберт Дауни-младший. Об этом сообщает портал CNET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что стоимость данного костюма составляет около $320 тыс.
В данный момент неизвестно, как именно исчез костюм. Предполагается, что его могли украсть со склада в период февраля по апрель текущего года.
Костюм Железного человека Дауни-младший носил с первого фильма о супергерое, который вышел в 2008 году. Впоследствии он сыграл в нем еще в десяти кинократинах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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