Трамп похвалил кандидата на должность главы ЦРУ

Президент США Дональд Трамп положительно высказался по поводу выступления на слушаниях в сенате Джины Хаспел, выдвинутой им кандидатом на пост главы ЦРУ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Джина Хаспел замечательно поработала сегодня. Нет никого лучше для того, чтобы управлять ЦРУ!" - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

В среду в комитете сената США по разведке проходили слушания, на которых рассматривалась кандидатура Хаспел. Заседание несколько раз прерывали протестующие против пыток. Хаспел, которая может стать первой женщиной во главе ЦРУ, является объектом критики правозащитников, которые обвиняют ее в причастности к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. Сама Хаспел во время слушаний в комитете сената заявила, что Центральное разведывательное управление США сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые умеют это делать.

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ США начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, является тюрьма Гуантанамо.