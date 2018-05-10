Ким Чен Ын помиловал задержанных американцев по просьбе Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын по просьбе американского президента Дональда Трампа отдал распоряжение помиловать и освободить трех американцев, задержанных в стране, сообщает агентство Ренхап, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР "принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев" и распорядился "помиловать их для возвращения на родину".

Кроме того, как отмечает агентство, во время визита в КНДР госсекретарь США Майк Помпео передал Ким Чен Ыну от Трампа "словесное сообщение". Содержание сообщения не указывается. Лидер КНДР высоко оценил тот факт, что президент США продемонстрировал "большой интерес в урегулировании вопроса через диалог", отмечает ЦТАК.

Ранее Помпео по итогам своего визита в Северную Корею заявил, что был очень рад забрать с собой в США трех американских граждан, содержавшихся в заключении в КНДР.

Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая - после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.