В Израиле рассказали о целях удара по Сирии
Израильская авиация в ходе ночных налетов на Сирию столкнулась с сильным противодействием местных сил ПВО и атаковала в ответ несколько зенитно-ракетных установок правительственных войск, сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сирийские зенитчики, по его словам, проигнорировали обращенный к ним призыв не мешать операции, целями которой были военные объекты Ирана в САР.
"Самолеты столкнулись с массированным зенитным огнем. По ним были выпущены десятки ракет, которые однако, не достигли своей цели. Все наши самолеты благополучно вернулись на базу", - сказал Конрикус.
По его словам, в ответ на огонь с земли авиация Израиля нанесла удары по нескольким комплексам ПВО типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17, принадлежащим сирийской армии, используя натовскую классификацию зенитно-ракетных системы советского или российского производства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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