Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак

Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа, заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Военные говорят, что минувшей ночью они атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций на Голанских высотах.

"Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии", - сказал офицер на брифинге для журналистов.

"Однако мы не стремимся к эскалации ситуации, но если случится очередная иранская атака, мы к ней готовы и дадим мощный ответ. Так что мы призываем иранцев так не поступать", - добавил он.

Ракетный обстрел и ответные удары по Сирии обошлись без потерь с израильской стороны. Военные говорят о ночной операции как одной из самых масштабных за последние годы и выражают удовлетворение ее результатами.