На время Чемпионата мира-2018 запретят жарить шашлыки

Особый противопожарный режим будет введен в период проведения чемпионата мира по футболу. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Соответствующий документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова есть у "Известий". Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков.

Как пояснили "Известиям" в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, нельзя использовать приспособления "для приготовления блюд на углях" как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.

Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов, следует из документа. В условиях режима действуют повышенные штрафы за нарушения.