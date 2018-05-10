В США сняли на видео вертолеты, гоняющиеся за «НЛО» - ВИДЕО
10 мая 2018 09:24 382
В Сети опубликовано видео, на кадрах которого два американских вертолета преследуют предполагаемое "НЛО". Действие происходит в штате Колорадо, сообщает Express.
На кадрах видно, что в небе парят две черные точки, следующие друг за другом. Не известно, являются ли вертолеты военными, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Видео было опубликовано на канале YouTube UFOmania и собрало уже более 9400 просмотров. В комментариях пользователи обсуждают, что это может быть. Один из пользователей заявил, что на кадрах может быть "антигравитационное судно".
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