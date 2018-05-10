Школьный автобус разбился в США, есть пострадавшие - ВИДЕО

Несколько школьников пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в округе Фултон. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Школьники получили легкие травмы. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру легковушки, сообщает WSBTV-Atlanta.

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