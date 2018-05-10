Студент устроил стрельбу в российском колледже, есть раненые

10 мая 2018 09:46

Студент первого курса Новосибирского колледжа транспортных технологий ранил однокурсника во время занятий и покончил с собой. Об этом в четверг сообщается на сайте пресс-службы правительства области, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в филиале учебного заведения в Барабинске. На место происшествия выехал губернатор региона Андрей Травников. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности пока не уточняются.

"Коммерсантъ Новосибирск" добавляет, что юноша принес в колледж огнестрельное оружие. В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

Позже ТАСС передал, что пострадали три человека - одного доставили в клинику с огнестрельным ранением, двух других - с переломами. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна.

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