Самолет совершил опасный маневр в небе - ВИДЕО

В Сети появилось видео с опасным маневром самолета A350-900XWB в небе над Берлином. Об этом пишет The Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер совершил практически вертикальный взлет без видимых на то причин. Пользователи гадают о причинах такого рискованного действия, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Также сообщается о том, что самолет оснащен двигателями Rolls-Royce. Его удивительный пилотаж снят еще в апреле, но видео появилось только сейчас.

Лайнер, выполняющий трюк, используют обычно на авиашоу.

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