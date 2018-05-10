Эта старушка доказала, что учиться никогда не поздно - ВИДЕО

Многие из нас даже не задумываются, что мы будем делать, когда нам исполнится 90 лет. А вот 97-летней Пэн Нан вообще некогда об этом размышлять, ведь старушка активно получает образование, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жительница Ухана (провинция Хубэй, Китай) вышла на пенсию 32 года назад, но не пожелала сидеть дома. Вместо этого она пошла в специальную школу для престарелых людей и изучает там множество предметов, включая каллиграфию, рисование, пение и игру на фортепиано.

Несмотря на то, что Пэн Нан - самая старшая в классе, она является одной из лучших учениц. Женщина с гордостью демонстрирует свои работы и утверждает, что планирует продолжать обучение как минимум до своего 150-го дня рождения.

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