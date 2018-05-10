Мальчик подверг свою жизнь опасности в отместку отцу - ВИДЕО
10 мая 2018 11:26 98
Растить детей - это нелёгкий труд, ведь зачастую капризы и истерики отпрысков могут практически свести родителей с ума, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
В этом на собственном опыте убедился житель провинции Гуйчжоу (Китай), который постоянно ругал своего сына за то, что тот слишком ленив и готов спать целыми днями. 12-летний мальчик решил отомстить отцу - да так, что пришлось вызывать спасателей.
Ребёнок вылез на оконный карниз и там, на высоте 5-го этажа, улёгся подремать. К счастью, непослушного мальчика успешно сняли, и осталось неизвестным, как отреагировал папа на такое поведение своего чада.
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