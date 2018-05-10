Иран заявил о непричастности к удару по Израилю

Иран непричастен к ракетному удару по Израилю - это была ответная реакция Сирии. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

"Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по "ИГ" в Дейр-эз-Зор, мы объявили об этом сразу", - заявил он.

"В Сирии нет иранских военных и нет баз. Вчера удар нанесла Сирия и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась", - отметил он.

Армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

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