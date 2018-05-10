Учёные из США превратили стены в сенсорные панели - ВИДЕО
10 мая 2018 17:06 274
Учёные из университета Карнеги-Меллон разработали "умные" стены, которые распознают всю окружающую электронику и могут почувствовать человека, если тот подойдёт достаточно близко. Их предлагают использовать для управления "умного" дома - нажав на определённые области можно будет, например, включить свет, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.
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