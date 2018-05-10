Xiaomi представила металлический селфифон Redmi S2 - ВИДЕО

Китайская компания представила и рассказала о возможностях первого смартфона новой линейки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Xiaomi официально представила бюджетный смартфон новой линейки Redmi S2. Это бюджетный селфифон с искусственным интеллектом.

Сильная сторона устройства - фронтальная камера. Она получила модуль на 16 мегапикселей, два режима - портрет и красивое лицо, а также поддержку искусственного интеллекта. Основная же камера получила два модуля на 16+5 мегапикселей.

Смартфон получил металлический корпус, соотношение сторон 18:9 и диагональ 5,99 дюймов. На задней панели расположены камера формы как у iPhone X, сканер отпечатка пальца и логотип компании. Также устройство оснащено разъёмом microUSB и 3,5-мм аудиоджеком.

Девайс оснащён процессором среднего класса Snapdragon 626. Устройство будет доступно в двух вариантах - 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища или 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища.

Цена первого варианта устройства составит 999 юаней (приблизительно 10 тысяч рублей), второго - 1299 юаней (около 13 тысяч рублей). Модель поступит в продажу 17 мая.

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